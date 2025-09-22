Путин заявил о согласии фактического продления ДСНВ на год
Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны.
Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года.
"Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.
Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент. "Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил президент.
"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин.
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года. О намерении приостановить ДСНВ президент России заявил тогда же - во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что США пункты договора не выполняют, но требуют их исполнения от РФ. Также Путина не устраивает, что другие участники блока НАТО с ядреным оружием – Франция и Великобритания – не участвуют в договоре.
При этом МИД и Минобороны заверили, что Россия на добровольной основе продолжит выполнять ряд требований ДСНВ. Например, не будет увеличивать число боеголовок (в сроки, предусмотренные договором) и будет информировать США о пусках ракет и испытаниях.
Госдума и Совет Федерации в один день и единогласно одобрили приостановку действия ДСНВ. В тексте закона говорится, что для простановки требуется согласие парламента, для возобновления действия документа – только воля президента.
С тех пор Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.
Также Россия объявила, что разместит свои ядерные силы в Белоруссии.