Путин заявил о согласии фактического продления ДСНВ на год

Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны.

Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года.

"Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.

Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент. "Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия", - отметил президент.

"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3) в феврале 2023 года. О намерении приостановить ДСНВ президент России заявил тогда же - во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что США пункты договора не выполняют, но требуют их исполнения от РФ. Также Путина не устраивает, что другие участники блока НАТО с ядреным оружием – Франция и Великобритания – не участвуют в договоре.

При этом МИД и Минобороны заверили, что Россия на добровольной основе продолжит выполнять ряд требований ДСНВ. Например, не будет увеличивать число боеголовок (в сроки, предусмотренные договором) и будет информировать США о пусках ракет и испытаниях.

Госдума и Совет Федерации в один день и единогласно одобрили приостановку действия ДСНВ. В тексте закона говорится, что для простановки требуется согласие парламента, для возобновления действия документа – только воля президента.

С тех пор Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

Также Россия объявила, что разместит свои ядерные силы в Белоруссии.