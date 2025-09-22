"Ночную диспансеризацию" прошли 150 человек. Савинова подвела итоги акции в Екатеринбурге

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова подвела итоги "Ночной диспансеризации", которая прошла в Екатеринбурге в минувшую пятницу. По ее словам, проверить свое здоровье поздним вечером пришли около 150 горожан.

Несмотря на то, что акция проходила в поликлинике №3 в Академическом, провериться приехали и жители Урлмаша, ВИЗа, Пионерского, ЖБИ, Ботанического и других районов. Среди них был и Герой России Сергей Евланов.

"Мы ставим перед собой задачу значительно увеличить охват свердловчан диспансеризацией, поскольку раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия. В нынешнем году доля уральцев, прошедших комплексную проверку здоровья, выросла на 25,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день обследованы около 1,1 миллиона человек. Диспансеризацию можно пройти в будни и по субботам, по месту работы, во время массовых акций в торгово-развлекательных центрах, в "городках здоровья" на различных мероприятиях. "Ночь диспансеризации" — неординарный способ привлечь внимание жителей к заботе о своем здоровье", — отметила Татьяна Савинова.

Напомним, в рамках "Ночной диспансеризации" горожане остались довольны как возможностью проверить свое здоровье в свободное от работы и выходных дел время, так и работой специалистов. Однако они отметили, что более тщательная организация акции, в том числе увеличение количества медиков, значительно ускорило бы процесс, избавив пациентов от очередей, а врачей от переутомления.