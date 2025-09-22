Прокуратура хочет принудительно законсервировать заброшенную тагильскую больницу

В Нижнем Тагиле прокуратура хочет добиваться принудительной консервации местной заброшенной больницы.

Ранее сообщалось, что здание площадью более 6 тысяч квадратных метров еще в мае 2008 года было передано министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) тагильской городской больнице №1 на праве оперативного управления. При этом объект находится в аварийном состоянии, имеет разрушения и уже давно не используется по назначению.

Как выяснилось в ходе проверки, входные двери открыты либо отсутствуют вовсе, запорных устройств также нет. Свободный доступ внутрь не ограничен, в том числе и для детей, поэтому заброшенная больница является потенциально опасным объектом. Прокуратура направила иск к МУГИСО и потребовала закрыть доступ в данное здание.

Ведомство настаивало на установке металлических решеток на всех окнах первого этажа, а также на дверных и прочих наружных проемах. В январе нынешнего года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила эти требования поддержал.

Однако решение суда не исполнено до сих пор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, не согласившись, ответчик подал апелляционную жалобу. В итоге Свердловский областной суд оставил решение Дзержинского райсуда без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

"В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в срок до 1 октября 2025 года прокуратурой района будут приняты меры к его принудительному исполнению", - пообещали в ведомстве.