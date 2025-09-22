Тюменцы стали победителями финала Всероссийской студенческой кибербитвы в Казани

Тюменцы стали победителями финала Всероссийской студенческой кибербитвы в Казани, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Состязание прошло в рамках международного форума "Kazan Digital Week". Со всей России были отобраны 19 лучших атакующих команд "red team" и 19 лучших команд-защитников "blue team".

Среди атакующих лучшей стала команда Тюменского государственного университета "1sk4nd3r": Сергей Спиридонов, Константин Басалай, Михаил Мячин, Илья Григорьев, Александр Латынцев, Дмитрий Проходский, Ростислав Жгунов. Тренер — доцент Школы компьютерных наук ТюмГУ Искандер Зулькареев.

"Хочу поблагодарить Тюменский государственный университет который активно включился в повестку кибербезопасности. Для нас вопросы информационной безопасности имеют высокий приоритет, как для отрасли, так и в Правительстве Тюменской области. Студенты показали достойный результат на соревнованиях в Казани. Это доказывает компетентность молодых ИТ-специалистов, высокий уровень знаний и навыков в сфере информационной безопасности. Желаю ребятам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!", - заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Для кибербитвы была развернута специальная виртуальная инфраструктура на киберполигоне компании "Innostage". Атакующие команды искали уязвимости в сервисах внешнего периметра предприятия, чтобы получить доступ к внутренним и более значимым ресурсам и реализовать недопустимые события. А команды-защитники расследовали совершенные атакующими инциденты.