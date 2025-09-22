В Тюменской области мошенники за неделю украли 35 миллионов рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 35 млн руб. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 10 млн руб.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, путем введения ее в заблуждение, под предлогом предотвращения хищения денежных средств и спонсирования ВСУ убедил потерпевшую передать свои сбережения 10 млн рублей неустановленным лицам.

Прокуратурой Восточного административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.