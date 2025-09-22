Закрытие движения по двум улицам Екатеринбурга продлили до 31 октября

В Екатеринбурге продлевают сроки закрытия движения по улицам Пехотинцев и Надеждинской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сроки продлены до 31 октября. В мэрии пояснили, что это связано со строительством коллектора реки Ольховки.

Также до 31 октября будет закрыто движение транспорта по улицам Пехотинцев и Надеждинской от Сортировочной до Таватуйской. Объезд будет организован по улицам Бебеля – Автомагистральная – Маневровая – Таватуйская. Горожан просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что улицу Пехотинцев в Екатеринбурге закрыли еще весной. Предполагалось, что ее откроют в сентябре.