Минздрав хочет повысить требования к мигрантам по стажу для получения помощи по ОМС

Минздрав предложил повысить минимальный страховой стаж для мигрантов для получения ими медпомощи по полису ОМС. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас для мигрантов достаточно трех лет стажа. Предлагается увеличить срок до 5 лет. Данные о сроках начала и окончания иностранными гражданами трудовых отношений или действия договоров гражданско-правового характера, а также о достижении пяти лет страхового стажа в фонд ОМС будет передавать Соцфонд.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия обязательного медицинского страхования для неработающих. Он подчеркнул, что город платит за них 180 млрд рублей в фонд ОМС. А в регионах эта сумма достигает триллиона.