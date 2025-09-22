Аксенов пообещал выплаты родным погибших и пострадавшим от удара ВСУ в Форосе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что принято решение выплатить помощь в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки дронов в Форосе. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. И пожелал выздоровления пострадавшим.

Глава крымского парламента Владимир Константинов обратил внимание, что теракт был совершен в большой православный праздник Рождества Богородицы. Он уверен, что "за все эти преступники понесут заслуженное наказание".

Вечером 21 сентября в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Дроны были снаряжены фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.