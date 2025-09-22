Половина выпускников не понимает принципов организации власти в России

Многие выпускники, сдававшие ЕГЭ по обществознанию в 2025 году, показали свое непонимание принципов организации государственной власти в России. Таких почти половина. Об этом говорится в методических рекомендациях для учителей, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) по итогам анализа экзамена.



ЕГЭ по обществознанию сдается по выбору теми, кто поступает на гуманитарные направления. Этот предмет является самым популярным предметом по выбору и намного опережает остальные. Его выбирают более 40% всех выпускников. Обычно считается, что сдать обществознание легче, чем другие предметы, хотя не все эксперты с этим согласны.

Отмечается, что только на 50% было выполнено задание, проверяющее темы "Субъекты государственной власти в России" и "Федеративное устройство России". Выпускники затрудняются в установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти и органом власти. Самая распространенная ошибка участников ЕГЭ 2025 года - это неразличение законодательной власти и главы государства.

Всего на 40% было выполнено задание, проверявшее знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией РФ. Почти четверть не знают таких основ конституционного строя России, как социальное государство, светское государство, и не могут даже раскрыть смысл презумпции невиновности.

Эти трудности во многом объясняются недостаточной сформированностью базовых логических действий, считают авторы документа. Как и в предыдущие годы, часть выпускников ориентируется исключительно на поиск определенного количества правильных элементов ответа (как правило, трех), а не на содержательный анализ каждого варианта.

"В очередной раз подчеркнем, что выполнение даже самых простых экзаменационных заданий требует вдумчивого, содержательного анализа, а не "угадайки", - говорится в рекомендациях.

По результатам выполнения второй части ЕГЭ, которая содержала задания с развернутым ответом и была нацелена на выявление участников экзамена, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки, оказалось, что владение базовым понятийным аппаратом социальных наук развито менее чем на 50% (средний процент выполнения), знания об основах общественных наук сформированы менее чем на 30%.