Картины русского художника-вятича Васнецова ожили в интерактивном шоу торжественного открытия светомузыкального мультимедийного фонтана в Кирове

Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открыли в Кирове. В церемонии запуска городского этого объекта приняли участие Губернатор Кировской области Александр Соколов и Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Яркий и современный фонтан стал подарком от Сбера ко Дню города Кирова. Он расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Дизайн авторы сделали в виде народного промысла Кировской области — кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8х32 метра для проекции видеоконтента.

Александр Соколов, Губернатор Кировской области, на церемонии открытия объекта сказал: «Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли».

Центральным событием вечера открытия фонтана стало светомузыкальное шоу «Возрождение легенды». Нейросеть Kandinsky от Сбер помогла оживить картины Виктора Васнецова. В творческом перфомансе участвовали прямо на воде на специальной сцене артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами.

После запуска фонтана перед зрителями с песней о городе «Город в сердце моём» выступила хормейстер народных коллективов Кировской области Дома народного творчества Марина Машкина и воспитанники Образцового хорового коллектива «Небесные ласточки». Завершилась постановка выступлением группы 5sta Family.

Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Беларуси — Минску. Александр Анащенко, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка особо отметил: «Киров — город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения».

Дополним, что проект реализован в в рамках партнерства правительства Кировской области и администрации Кирова.

Справочно. Фонтан имеет вытянутую вдоль пруда форму и размеры 76х16 метров; вода для создания водной картины берётся непосредственно из пруда; мультимедийное оснащение включает видеопроектор, лазерную установку и акустическую систему; подсветка обеспечивается 228 подводными светодиодными светильниками; фонтан оснащён 166 насадками различного типа (пенные, одноструйные, водные выстрелы, огонь, водный экран).