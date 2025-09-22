22 Сентября 2025
Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Картины русского художника-вятича Васнецова ожили в интерактивном шоу торжественного открытия светомузыкального мультимедийного фонтана в Кирове

Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открыли в Кирове. В церемонии запуска городского этого объекта приняли участие Губернатор Кировской области Александр Соколов и Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Яркий и современный фонтан стал подарком от Сбера ко Дню города Кирова. Он расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Дизайн авторы сделали в виде народного промысла Кировской области — кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8х32 метра для проекции видеоконтента.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов, Губернатор Кировской области, на церемонии открытия объекта сказал: «Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли».

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Центральным событием вечера открытия фонтана стало светомузыкальное шоу «Возрождение легенды». Нейросеть Kandinsky от Сбер помогла оживить картины Виктора Васнецова. В творческом перфомансе участвовали прямо на воде на специальной сцене артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. 

(2025)|Фото: kirovreg.ru

После запуска фонтана перед зрителями с песней о городе «Город в сердце моём» выступила хормейстер народных коллективов Кировской области Дома народного творчества Марина Машкина и воспитанники Образцового хорового коллектива «Небесные ласточки». Завершилась постановка выступлением группы 5sta Family.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Беларуси — Минску. Александр Анащенко, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка особо отметил: «Киров — город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения».

Дополним, что проект реализован в в рамках партнерства правительства Кировской области и администрации Кирова.

Справочно. Фонтан имеет вытянутую вдоль пруда форму и размеры 76х16 метров; вода для создания водной картины берётся непосредственно из пруда; мультимедийное оснащение включает видеопроектор, лазерную установку и акустическую систему; подсветка обеспечивается 228 подводными светодиодными светильниками; фонтан оснащён 166 насадками различного типа (пенные, одноструйные, водные выстрелы, огонь, водный экран).

Теги: мультимедийный фонтан в кирове, день города, александр соколов, сбер


