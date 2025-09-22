В России началась "Монетная неделя"

Банк России объявил о старте "Монетная недели". Она пройдёт по всей стране 22 cентября – 4 октября.

Во время акции можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом банке или магазине, которые есть в списке участников. В банке можно положить мелочь на свой счёт.

Адреса всех участников и условия акции можно найти на сайте монетнаянеделя.рф. В этот раз в ней участвуют около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в 3 тыс. населённых пунктов. Во время "Монетной недели" в апреле жители страны вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 млн руб.