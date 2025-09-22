Конституционный суд будет разбираться с "нежилым" статусом апартаментов

Конституционный суд России по жалобе жительницы Петербурга будет решать вопрос о законности отказа в регистрации в апартаментах гостиничного типа.

Россиянка Виктория Пиунова пыталась оформить временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах, но МВД ей отказало, сославшись на статус помещения – апартаменты не относятся к жилой недвижимости, там можно зарегистрироваться только через администрацию гостиниц, пишут "Ведомости".

Пиунова и ее семья пытались судиться и даже подавали обращение в Верховный суд, но тот не стал рассматривать жалобы граждан. Все остальные суды соглашались с МВД: апартаменты – это нежилое помещение.

В итоге Пиунова обратилась в КС с жалобой на положения закона о свободе передвижения и правил регистрации.

Проблема статуса апартаментов уже много лет обсуждается властями, но к ее решению так никто и не подступился.