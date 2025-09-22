СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Форос

После атаки беспилотников на Форос СКР возбудил уголовное дело о теракте.

"По данным следствия, 21 сентября украинские националисты атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в Республике Крым. В результате преступления 3 мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в официальном комментарии Следственного комитета России.

Следователи допрашивают очевидцев и пытаются установить лица тех, кто отдавал и исполнял приказ об атаке на гражданский объект.

Ранее сообщалось, что удар беспилотников пришелся по территории санатория "Форос".