Переизбран мэр Казани

В Казани переизбран мэр Ильсур Метшин. Это произошло сегодня на первой сессии гордумы пятого созыва.

"Хочу, во-первых, в вашем лице, уважаемые депутаты, поблагодарить наших избирателей за единодушие, которое они выразили неделю назад, отдав свои голоса за нас с вами, поручив нам представлять их интересы на благо развития нашей столицы. Благодарю раиса нашей республики Рустама Минниханова за доверие и выдвижение моей кандидатуры на пост мэра города Казани", – сказал Ильсур Метшин.

Впервые кандидатов предварительно отбирала комиссия, а окончательный список претендентов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В него вошли член партии "Новые люди" Роза Гайнутдинова, а также представитель КПРФ Александр Комисаров. Депутаты приняли участие в тайном голосовании. Ильсура Метшина поддержал 41 депутат, за кандидата от партии "Новые люди" был отдан один голос, за Александра Комисарова проголосовали четыре депутата, сообщает мэрия столицы Татарстана.