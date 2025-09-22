В Самаре осуждены фигуранты дела об отравлении "Мистером сидром"

В Самаре осуждены фигуранты дела об отравлении "Мистером Сидром". Решение принял Красноглинский районный суд.

Одному из подсудимых дали восемь лет колонии общего режима, второму – девять лет колонии общего режима, с учетом срока нахождения под стражей, сообщили РИА Новости в суде. На скамье подсудимых были производители сидра Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

В 2023 г. суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, 50 погибли. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки.