Памятник уроженцу Южного Урал, легенде российской адвокатуры Федору Плевако открыли в Челябинске

Памятник выдающемуся российскому адвокату Федору Плевако открыли в Челябинске в сквере между улицами Воровского, Елькина и Тимирязева. Федор Плевако – легенда российской адвокатуры, непревзойденный судебный оратор, уроженец южноуральского города Троицк.

В торжественной церемонии, которую открыл губернатор Алексей Текслер, также приняли участие заместитель министра юстиции Российской Федерации Вадим Федоров, народный артист России Сергей Безруков, заслуженный юрист России Павел Астахов, представители судебного и адвокатского сообщества, федеральных и региональных ведомств, общественных организаций.

«Это знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей. Делал это в том числе безвозмездно. Считал, что это его долг. Делал это ярко, интересно, и во многом его образ защитника, оратора вошел в историю, и все поколения юристов помнят и чтут его до сих пор, и так будет и дальше», – отметил Алексей Текслер.

В поздравительном адресе от Министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко, который озвучил Вадим Федоров, в частности, говорится: «Мы отдаем дань уважения человеку, стоявшему у истоков всей российской адвокатуры, выдающемуся уроженцу Южного Урала, чья память теперь будет увековечена в Челябинске. Федор Никифорович Плевако был беспримерно талантливым адвокатом и по-настоящему выдающимся оратором. На его профессиональном счету более двухсот побед в уголовных и гражданских процессах. Он всегда последовательно отстаивал основополагающие принципы права, гуманизма и справедливости».

Стоит отметить, что в Челябинской области бережно хранят память о знаменитом земляке. Так, в Троицке ежегодно проводится юридический форум имени Федора Плевако, в котором участвуют представители юридической науки и практики со всей страны.

«Это отдание долга памяти вашему земляку, который здесь родился, жил, учился и воспитывался. Поэтому он вернулся на свою родину, чтобы мы не забывали этого человека, который доказал, что совесть и закон не продаются», — заявил в ходе церемонии открытия памятника Павел Астахов.

Напомним, в конце прошлого года в Троицке состоялась премьера телевизионного сериала, посвященного жизни и деятельности великого адвоката, в котором роль Плевако исполнил народный артист России Сергей Безруков.

«Для меня Федор Никифорович Плевако – это яркий пример настоящего, подлинного служения своей профессии. Он защищал людей и делал это на совесть. Яркий пример для всех нас. Спасибо, Алексей Леонидович, что вы действительно помните, любите и цените. Потому что памятник от слова «память». Пока помним, значит будем чтить правду», – подчеркнул на церемонии открытия памятника Сергей Безруков.

В ходе презентации в Троицке исторического сериала, который с успехом прошел в телеэфире и на интернет-площадках в конце прошлого года, авторы художественной ленты особо отмечали аутентичность и атмосферу южноуральской земли, на которой провели часть съемочного процесса. Глава региона отмечал, для Челябинской области и Троицка подобные творческие работы крайне важны и в плане сохранения культурно-исторической памяти, и в плане туристического и делового продвижения региона.

А Сергей Безруков выразил слова благодарности главе региона Алексею Текслеру за поддержку в съемках сериала, городу Троицку и артистам массовых сцен: «Спасибо вам огромное, потому что вы почитаете и любите историю. Пока мы чтим свою историю, помним и любим великих людей, мы действительно остаемся страной, которую нельзя победить».

Отметим, что установка памятника знаменитому российскому адвокату, уроженцу Южного Урала Федору Плевако стала возможной благодаря поддержке Министерства юстиции Российской Федерации, администрации города Челябинска, Адвокатских палат России и региона, а также благотворительного фонда «Бирюзовый».

Памятник выполнен из бронзы и гранита, высота композиции составляет 2,1 метра. По трем сторонам постамента расположены наиболее известные цитаты Плевако: «Не дело защиты указывать виновника – ее дело отстаивать того, чья вина не доказана или опровергнута», «Нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего», «Голос защитника есть голос смысла человеческого».