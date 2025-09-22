В Тюмени состоялось открытие международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота"

В Тюмени состоялось открытие международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие проводится в областной столице в 31 раз. На площади им. Губкина у храма Димитрия Донского прошла патриотическая акция "Свеча" которая открыла фестиваль.

"Этот фестиваль не только про песни и творчество — он про веру, любовь к своему Отечеству, к своему ближнему и, конечно же, про память. Ведь если миссия воина — это защищать свое Отечество, то для нас с вами — это чтить память обо всех воинах", - отметил начальник управления по реализации молодежной политики департамента молодежной политики Тюменской области Анастасия Попова.

На торжественной церемонии курсанты центра "Аванпост" вынесли кубки со священной землей с полей сражений — одним из главных символов мероприятия. Это земля с Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля, землю Пальмиры и Донбасса.

Завершили мероприятие возложением свечей и цветов к памятнику "С чего начинается Родина", священный огонь для свечей был зажжен в храме.

За всю историю фестиваля его участниками стали порядка 16 000 исполнителей. Он проходит под девизом "За веру, народ и Отечество".