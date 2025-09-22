22 Сентября 2025
Общество Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Геннадий Долматов: Живой голос фронта прозвучал на XIV Международном фестивале военно-патриотической песни «Автомат и гитара»

Накануне в Сибирском районном Доме культуры состоялся гала-концерт XIV Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Омского района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Концерты в рамках XIV Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара» проходили с 18 по 20 сентября. В этом году, напомним, мероприятия фестиваля посвящены 80-летию Великой Победы.

(2025)|Фото: t.me/avtomat_i_gitara

Кроме того, этот год стал юбилейным для крупнейшего в России портала фронтовой авторской песни – ему исполняется 25 лет. Фестиваль, приуроченный к памятным датам, собрал исполнителей из разных уголков России, а также из Республики Беларусь.

Глава муниципалитета отметил, что участники фестиваля, которые выступали со своими авторскими песнями, не понаслышке знают, что такое фронт.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

При этом творческие композиции, прозвучавшие в гала-концерте были не только о войне и боевых действиях. Тематика прозвучавших песен включала и  любовь к близким, и тоску по дому, и бесконечную верность долгу, и служение своей Родине.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

"Жители Омского района всем, чем могут, помогают нашим бойцам, находящимся в зоне Специальной военной операции. Пока наши парни добывают победу и правду на передовой, мы будем сражаться здесь", - подчеркнул глава муниципалитета Геннадий Долматов.

Теги: геннадий долматов, автома и гитара, , фестиваль, омский район


