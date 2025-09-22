Российские фигуристы Петросян и Гуменник завоевали путёвки на ОИ, но не факт, что выступят в Милане

Российские одиночные фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли на отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года, который состоялся в Пекине в минувшие выходные.

В субботу Аделия Петросян уверенно заняла первое место у женщин по итогам короткой и произвольной программ, набрав 209,63 балла. Российская спортсменка обошла Анастасию Губанову из Грузии (206,23) и Луну Хендрикс из Бельгии (204,96).

В воскресенье триумфа с солидным преимуществом добился Пётр Гуменник, который в мужской программе набрал 262,82 балла, оставив позади представителя Южной Кореи Хюн Кём Кима (228,60) и спортсмена из Мексики Донована Каррильо (222,36).

Отдельно отметим, что многие иностранцы оставили хвалебные комментарии под видео выступлений российских спортсменов. Люди восхищались прокатом и приветствовали возвращение фигуристов из России на мировую арену.

Данные победы принесли обоим спортсменам именные квоты на Олимпийские игры 2026 года. Однако, несмотря на успех, итоговое решение об участии российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника в главном старте четырёхлетия будет принимать специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее сообщалось, что россияне и белорусы будут допущены до Олимпиады в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В частности, на ОИ не смогут выступить спортсмены и вспомогательный персонал, поддерживающие Специальную военную операцию (СВО), спортсмены, делавшие политические заявления (очевидно, в какую сторону), связанные с силовыми структурами, а также атлеты, не прошедшие антидопинговую проверку.

Зимние Олимпийские игры 2026 года станут первыми с участием двух городов-хозяев в официальной форме (Милан и Кортина-д’Ампеццо). Соревнования намечено провести в феврале.