22 Сентября 2025
Происшествия Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Владимира обвиняется в получении взятки за покровительство похоронщикам

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 1,1 млн руб. за покровительство похоронному бизнесу.

О задержании Наумова СМИ сообщили 28 августа. Сейчас СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

"Фигурант в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире. В рамках преступной деятельности обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 млн руб.", - считает следствие.

На работе и дома у мэра провели обыски, изъяли деньги, украшения, "дорогостоящий автомобиль".

Похоронщикам из Подмосковья, участвовавшим в аферах, также предъявлены обвинения (ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Кроме того, бизнесмены с еще 11 соучастниками являются фигурантами дела о хищении более 5 млн руб. при оказании ритуальных услуг.

Теги: дмитрий наумов, взятка, ритуальные услуги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2025 12:18 Мск СМИ: Задержан мэр Владимира

