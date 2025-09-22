На выборах глав регионов ДЭГ больше всего помогло главе Свердловской области Паслеру

Итоги прошедших в сентябре выборов разного уровня показали, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не дает особого преимущества ни кандидатам "партии власти", ни представителям оппозиции.

"Онлайн-прибавку" сумели получить лишь четыре из десяти глав субъектов, где этой осенью применялось ДЭГ. Партспискам "Единой России" (ЕР) на выборах в заксобрания такое волеизъявление добавило голосов в трёх из семи регионов.

Максимальную прибавку благодаря ДЭГ на выборах-2025 получил глава Свердловской области Денис Паслер. Голосование бумажными бюллетенями принесло ему 60% голосов, а онлайн-волеизъявление – 67% при общем результате в 61,3%. У Ростислава Гольдштейна (Коми) прирост составил 4,4%, у калужского губернатора Владислава Шапши – 5,1%, у его ростовского коллеги Юрия Слюсаря – 3%. Основной вклад в победу остальных глав регионов, где применялось ДЭГ, внесли обычные участки, подсчитал "Ъ".