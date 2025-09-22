Количество зачисленных в вузы студентов за год сократили в 1,5 раза

В 2025 году в российские вузы были зачислены 904 тыс. человек, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Из них на бюджет - 440 тыс., остальные 464 тыс. - на платные места. То есть большинство зачисленных в вузы являются платниками.

Этот факт привлекает внимание по той причине, что весной власти заявили, что будут ограничивать число платных мест в вузах. Направления с урезанным количеством платных мест определит Минобрнауки позже. Эта норма начнет действовать с 2026 года. Она направлена на снижение количества студентов-платников на невостребованных, прежде всего гуманитарных, специальностях в Москве и Санкт-Петербурге, куда приезжают из регионов и где после этого остаются жить. Так говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Лидер общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, сравнивая нынешние цифры с данными последних лет, отмечает, что в 2024 в вузы было зачислено 1369 тыс. студентов, из которых 620 тыс. на бюджет и 749 тыс. - за деньги. А в 2023 году было 1236 тыс., из которых 626 тыс. бюджетников и 610 тыс. платников. То есть платники давно составляют минимум половину всех студентов-первокурсников.

Непонятно, почему в этом году такое резкое снижение числа поступивших в вузы - в полтора раза. Общее количество выпускников школ и колледжей в последние годы изменялось слабо, но увеличилось. А вот студентов зачислено в полтора раза меньше.

Интересно, что выпускников школ в 2025 году было 641 тыс. человек. Очевидно, в вузы поступали не все, то есть остается около 300 тыс. человек. Откуда они пришли - эти данные не сообщаются. Иностранных студентов в российских вузах было около 400 тыс., то есть первокурсников среди них порядка 100 тыс. То есть остаются еще около 200 тыс. неизвестно откуда взявшихся первокурсников. Иванов уверен, что это восстановленные после отчисления на платную форму. Они ранее были отчислены, а сейчас зачислились снова.

"Как известно, отчисленные за неуспеваемость (а таких бывает до 40%) имеют право поступать вновь по результатам ЕГЭ в течение четырех лет. И приведенные выше цифры показывают, что этот процесс идет с потрясающим размахом", - написал эксперт.

При этом, судя по резкому снижению общего количества первокурсников, масштаб этой "карусели" в прошлые годы был куда больше. За год произошло снижение почти на полмиллиона.

Большая доля студентов-платников ставит под сомнение возможность решения кадровой проблемы за счет распределения бюджетников, считает Александр Иванов.