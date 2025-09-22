В Югре суд оштрафовал депутата за оскорбления представителя власти
Урайский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобу депутата думы Урая Леонарда Насибуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.
25 июля текущего года мировой судья судебного участка № 1 Урайского судебного района ХМАО – Югры признал Насибуллина виновным по ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).
Ранее депутат назвал "фуфлом" председателя думы Урай. Суд оштрафовал политика на 10 тыс. руб.