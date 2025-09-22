В Белгороде беспилотник сдетонировал у здания горадминистрации, есть раненые

В Белгороде беспилотник сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - рассказал глава области.

Он добавил, что сейчас информация о последствиях удара уточняется, на месте работают оперативные службы.