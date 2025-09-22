Слуцкий предложил учредить День российской государственности

Лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил учредить в России 21 сентября новый праздник — День российской государственности.

Он отмечает, что в этот день в 1380 году состоялась Куликовская битва, "когда князья и народ, забыв раздоры, вышли плечом к плечу против врага. Так рождалась несокрушимая держава, способная защитить себя и свой народ". А в Новгороде в XIX веке был открыт памятник "Тысячелетие России".

Кроме того, 21 сентября Цекрковь празднует Рождество Богородицы, которая в русской традиции считается покровительницей Русской земли. То есть этот день имеет большой истрический и духовный смысл. Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днем зарождения российской государственности, напомнил Слуцкий. Именно под таким названием он впервые в новейшей истории отмечался в 2012 году, в связи с 1150-летием Руси.

Оценивая Куликовскую битву, ряд историков считают, что ее значение несколько преувеличено, поскольку русские войска встали против войск Мамая, который был незаконным правителем Золотой Орды. Поэтому даже после этой победы Русь еще целый век платила дань Орде. Однако все признают, что в истории России она сыграла большую роль, став примером консолидации. Историк Лев Гумилев писал, что на Куликово поле шли москвичи, ростовчане, белозерцы, смоляне и т.д., а ушли — русские, то есть эта победа как бы родила новую историческую общность — русский народ.