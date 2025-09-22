Банки просят разрешить звонки без согласия клиента

Российские банки надеются избежать обязанности получать согласие клиента на массовые обзвоны.

Ассоциация банков России обратилась с соответствующим обращением в Минцифры. Она просит пересмотреть данное требование, которое было утверждено 1 апреля и вступило в силу 1 сентября. Письмо направлено врио президента АБР Денисом Липаевым министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Из-за нового требования банки не могут обзванивать должников с напоминанием о необходимости оплатить задолженность по кредиту, поскольку возникает противоречие в законодательстве. Как заявил начальник правового управления АБР Александр Абрамов, закон № 230-ФЗ, регулирующий взыскание просроченной задолженности, не требует получения дополнительного согласия клиента на осуществление кредитором звонка по поводу долга. Письмо было направлено с целью подтвердить данную позицию во избежание разночтений в связи со вступлением в силу новых норм законодательства о борьбе с телефонным спамом, сообщают "Ведомости".

Кроме того, банки заявляют о предкризисном положении: из-за работы антифрод-системы до клиентов не доходят важные телефонные звонки от кредитных организаций. Например, банки не могут дозвониться до клиентов, когда надо проверить сомнительную операцию по их счетам.