Крупные банки РФ расширяют прямые платежи за рубеж в инвалюте

Крупнейшие банки России расширяют прямые платежи за границу в иностранной валюте.

Отечественный бизнес снова сможет свободно отправить доллары, евро или юани в любые страны. Данный механизм запустили в "Совкомбанке", подобный сервис работает в "Сбере" и у других кредитных организациях.

Эксперты считают, что данное обстоятельство расширяет возможности развития для отечественных компаний. И даже введение 19-го пакета санкций евросоюза, который предполагает запрет на операции российских банков, в том числе в зарубежных филиалах, ситуацию не изменит.

Недавно продукты стали также доступны физлицам. Комиссия за трансграничный перевод составляет ставку по курсу ЦБ РФ + 0,36%. Переводы проходят день в день. Прямые платежи сейчас возможны в Китай, Турцию, Бразилию, Вьетнам, Лаос, Индию, Таиланд и страны СНГ, рассказали в "ББР банке".

Множество игроков работают через агентские схемы. Кроме того, бизнес продолжает платить со счетов в "ОТП банке" или "Райффайзенбанке" в любую точку мира в инвалюте, сообщают "Известия".

Ранее стало известно содержание 19-го пакета санкций, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает Евросоюзу (ЕС) ввести в отношении России. Предложены новые ограничения для российских банков и иностранных банков, ведущих дела с Россией.