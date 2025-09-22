Власти могут оставить дивиденды компаниям с государственным участием

В Совете Федерации России предложили закрепить приоритетное направление дивидендов акционерных обществ на инвестиционную деятельность.

Речь об акциях, которые находятся в собственности государства. Резолюция подписала спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Документ направили в профильные ведомства. Как заявил зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, инициатива направлена на укрепление экономики и ее ключевых отраслей: нефтегазовой, банковской, транспортной и других.

Средства крупнейших участников рынка будут направляться на развитие бизнеса, новые проекты, погашение издержек и так далее. При этом интересы частных инвесторов затронуты не будут, речь идет только о дивидендах, которые были бы выплачены акционеру-государству.

Для самих компаний предложенная мера может дать плюс в финансовой и операционной устойчивости, у них появятся дополнительные средства для инвестиций. При этом в условиях дефицита бюджета нововведение будет сложно согласовать с Минфином, так как дивиденды акций — одна из составляющих доходов государства.

За 2024 год государство получило более 700 млрд руб. дивидендов со своих акций, а в текущем году этот показатель может быть вдвое больше, за счет возобновления выплат теми компаниями, которые не платили их в прошлые годы, сообщают "Известия".