Трамп пообещал помочь Польше в случае конфликта с Москвой

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что поможет Польше в случае эскалации со стороны Москвы. Об этом он заявил журналистам.

"Да, я помогу", – заявил президент США.

Ранее Польша обвинила Россию в провокации: над восточными регионами страны – вдоль границы с Украиной и Белоруссией – были сбиты (или упали сами) несколько беспилотников. Варшава заявила, что это были российские БПЛА. В Кремле уклонились от ответа на вопрос о принадлежности этих дронов, в Минобороны РФ заявили, что не запускали в Польшу беспилотники, но готовы провести консультации и разъяснения для польских коллег.