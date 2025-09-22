Стало известно о погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Крыму

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Крыму.

Как заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Удар пришелся по территории санатория "Форос", повреждено здание школы.

Погибли три человека, 16 получили ранения.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в результате атак беспилотников в Ракитянском районе Белгородской области погиб один человек. Пятеро получили ранения.