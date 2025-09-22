В результате атак БПЛА в Белгородской области погиб человек

В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Ракитянском районе Белгородской области погиб один человек.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, еще пятеро получили ранения. В поселке Пролетарский беспилотник атаковал автомобиль, его водитель погиб на месте. Там же дрон нанес удар по коммерческому объекту, двоих мужчин и женщину увезли в городскую больницу Белгорода, еще одной пострадавшей оказывают помощь в Ракитянской больнице.

В селе Новоленинское мужчина получил травмы в результате атаки БПЛА на машину, его госпитализировали. На всей территории Белгородской области 21 сентября несколько раз объявляли опасность атаки дронов.