Суперкар Ferrari разбился под Екатеринбургом

На федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в Ачитском районе 35-летний водитель автомобиля Ferrari 296 GTB не справился с управлением при движении в направлении Екатеринбурга и допустил наезд на дорожное ограждение.

В результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Осуществляется оформление всех необходимых процессуальных документов. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дороге зависит от дисциплинированности каждого участника движения. Соблюдение Правил дорожного движения позволяет предотвратить большинство аварийных ситуаций. В связи с ухудшением погодных условий на территории Свердловской области Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности. В условиях обильных осадков необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ferrari 296 впервые был представлен 24 июня 2021 года. По сути, это первый автомобиль компании Ferrari с шестицилиндровым двигателем. Продажи автомобиля Ferrari 296 начались в 2022 году. GTB расшифровывается как Gran Turismo Berlinetta

Ferrari 296 приводится в движение двигателем V6 объёмом 3,0 л (2992 см3), мощностью 488 кВт (663 л. с.) при 8000 об/мин, который сочетается в паре с электродвигателем мощностью 123 кВт (167 л. с.). Аккумулятор ёмкостью 7,45 кВт⋅ч обеспечивает запас хода 25 км на электротяге. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунд, а максимальная скорость более 330 км/ч.