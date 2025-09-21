В Свердловской области автобус с рабочими врезался в легковушку

21 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Экономику "охладили" до стагнации

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Свердловской области автобус с рабочими врезался в легковушку

В Свердловской области на Пермском тракте автобус с рабочими врезался в легковушку. Обстоятельства этого ДТП уточняют автоинспекторы.

По данным ГАИ, сегодня около 18.40 на 332 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" автобуса "КамАЗ" под управлением водителя 1970 года рождения столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением водителя 1979 года рождения. Установлено, что легковушкой управлял житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления автомобилем 26 лет. В результате ДТП он с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Автобусом "КамАЗ" управлял житель Ревды, имеющий стаж вождения категории "Д" 29 лет. Известно, что автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие. В момент автоаварии в салоне помимо водителя находилось 30 человек, они не пострадали. 

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, назначено расследование. Движение осуществляется в штатном режиме. 

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, выбору безопасной скорости и дистанции, а также напоминает о необходимости быть предельно внимательными за рулем и соблюдать принципы взаимного уважения на дороге.

Теги: автобус с рабочими, дтп


