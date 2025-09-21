В Свердловской области автобус с рабочими врезался в легковушку

В Свердловской области на Пермском тракте автобус с рабочими врезался в легковушку. Обстоятельства этого ДТП уточняют автоинспекторы.

По данным ГАИ, сегодня около 18.40 на 332 км автодороги "Пермь - Екатеринбург" автобуса "КамАЗ" под управлением водителя 1970 года рождения столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением водителя 1979 года рождения. Установлено, что легковушкой управлял житель Екатеринбурга, имеющий стаж управления автомобилем 26 лет. В результате ДТП он с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.

Автобусом "КамАЗ" управлял житель Ревды, имеющий стаж вождения категории "Д" 29 лет. Известно, что автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие. В момент автоаварии в салоне помимо водителя находилось 30 человек, они не пострадали.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, назначено расследование. Движение осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, выбору безопасной скорости и дистанции, а также напоминает о необходимости быть предельно внимательными за рулем и соблюдать принципы взаимного уважения на дороге.