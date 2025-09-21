В Тюмени на 800 "квадратах" локализован крупный пожар в здании автосалона

В Тюмени сотрудники МЧС России локализовали пожар в административном здании на площади 800 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в административном трех этажном здании на улице Эрвье поступило сегодня в четвёртом часу дня. По прибытии пожарные обнаружили горение кровли на 400-х "квадратах". На месте вызова работают 26 человек, 9 единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

В здании располагается автосалон