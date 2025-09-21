Горе от ума: Священник назвал образование источником всех бед

Протоиерей Андрей Ткачев, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах, во время проповеди заявил, что все беды приходят от образованных людей.

"От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты, Адам Смит, Дун Скотт»,— сказал протоиерей (видеозапись опубликована на его YouTube-канале)". Вероятно, Андрей Ткачев имел в виду Дунса Скотта — богослова и философа, жившего в XIII-XIV веках. Он является автором аргументов о существовании Бога и доводов в пользу Непорочного зачатия Девы Марии, передает Коммерсант.

"Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку",— добавил протоиерей. Андрей Ткачев подчеркнул, что среди ученых есть верующие люди, однако большинство "верят в математику, а в Иисуса Христа не верят".