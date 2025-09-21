Атомная подлодка "Пермь" прошла первый этап ходовых испытаний

Многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь" прошла первый этап ходовых испытаний.

По сообщению газеты Коммерсант-Прикамье, атомный подводный крейсер четвертого поколения "Пермь" завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

Крейсер был заложен на предприятии ОСК "Севмаш" в 2016 году, после испытаний он войдет в состав одного из флотов ВМФ России. Ранее имя "Пермь" носила другая атомная подводная лодка, построенная в 1980-е годы.

Судно относится к семейству подлодок, построенных по проекту "Ясень-М". На данный момент в составе Тихоокеанского и Северного флотов находится пять подводных лодок этого проекта. Отличие "Перми" в том, что она является первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".