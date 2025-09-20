В Белом доме отрицают причастность Трампа к увольнению ведущего ABC Киммела

Ни президент США Дональд Трамп, ни американская администрация не имеют отношения к решению телеканала ABC отстранить ведущего шоу Джимми Киммела.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что решение уволить Киммела и отменить его шоу было принято руководством ABC.

"Я могу вас заверить, что оно не поступало из Белого дома и никакого давления со стороны президента Соединенных Штатов не было", - заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский телеканал ABC приостановил выход популярного юмористического шоу, ведущий которого – комик Джимми Киммел – негативно высказался об убитом праворадикальном активисте Чарли Кирке и сторонниках Дональда Трампа.

Сам Трамп после этого пригрозил отобрать лицензии у американских эфирных телеканалов.