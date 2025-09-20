СК начал проверку после обрушения здания школы в Москве

Следственный комитет начал проверку после инцидента на востоке Москвы, где сегодня обрушилось здание школы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в результате частичного обрушения конструкции погибли двое рабочих субподрядной коммерческой организации. Организована доследственная проверка. Речь может идти о статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Также в московском СК опубликовали кадры с места инцидента.

"Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.