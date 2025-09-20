Четыре автомобиля столкнулись на трассе "Пермь – Екатеринбург"

В субботу на автодороге "Пермь – Екатеринбург" произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня в первом часу дня на 338-м километре трассы в Первоуральском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате люди не пострадали, но машинам были причинены механические повреждения.

Из-за ДТП движение в направлении Первоуральска было серьезно затруднено. Сотрудниками Госавтоинспекции была незамедлительно организована реверсивная схема движения. В настоящий момент оно идет в штатном режиме.

По факту аварии проводят проверку.