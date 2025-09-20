В Забайкалье 14-летний подросток погиб от удара током на крыше вагона

В Забайкалье подросток погиб после удара током от контактной сети грузового поезда.

Как сообщили Накануне.RU в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, инцидент произошел 19 сентября на станции Бада Забайкальской железной дороги. 14-летний подросток залез на крышу вагона-хоппера в составе грузового поезда. Там он соприкоснулся с контактной сетью, из-за чего получил удар электрическим током.

От полученной травмы юноша скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.