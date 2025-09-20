Макрон заявил, что Франция признает Палестину 22 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна признает Палестину в ближайший понедельник, 22 сентября.

Как сообщил Макрон, он поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

"Я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", - заявил французский президент.

Как напоминает РИА Новости, о намерении признать Палестину Макрон объявлял в июле. Сообщалось, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции.

Тогда же, в июле, Макрон анонсировал усиление давления на Россию.