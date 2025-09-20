Пашинян: отношения Армении с Россией находятся на этапе трансформации

В Армении намерены укреплять отношения с Россией, сейчас идет их трансформация. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Заявление прозвучало на седьмом съезде партии "Гражданский договор". Премьер отметил, что сейчас отношения его страны с Россией находятся на этапе трансформации.

"И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация. На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным", - цитирует Пашиняна ТАСС.

Напомним, недавно в Екатеринбурге закрылся офис почетного консула Армении. Офис просуществовал семь лет и прекратил свою работу в августе нынешнего года.