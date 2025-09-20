Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

Аэропорт бельгийской столицы – Брюсселя – атаковали хакеры.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу брюссельского международного аэропорта "Завентем", в субботу была отменена и значительно задержана часть рейсов. Причиной стала кибератака, которой подвергся внешний поставщик услуг, связанных с системой регистрации и посадки.

В ожидании восстановления нормальной работы регистрация и посадка осуществляются вручную, что нарушает график полетов. Известно, что в субботу из аэропорта Брюсселя должны были вылететь около 35 тысяч пассажиров.

Напомним, накануне администрация петербургского аэропорта Пулково сообщила о взломе сайта воздушной гавани.