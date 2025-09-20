Россияне, эвакуированные из-за лесного пожара в Анталье, вернулись в отель

Постояльцы гостиницы Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой Анталье, эвакуированные из-за лесного пожара, возвращаются в номера.

Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек. Были эвакуированы постояльцы минимум двух крупных отелей, среди которых есть и российские туристы.

Как сообщили РИА Новости в гостинице, люди уже возвращаются в свои номера.

"Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет", - заявили в гостинице, отметив, что работают в обычном режиме.

Ранее в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщали, что эвакуированных из-за лесного пожара российских туристов разместили в ближайших безопасных гостиницах. Пострадавших нет.

Напомним, что минувшим летом в Анталье власти опечатали 174 отеля, в которых были выявлены нарушения пожарной безопасности.