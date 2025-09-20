Долгие очереди и уставшие медики: жители Екатеринбурга о первой "Ночи диспансеризации"

20 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Долгие очереди и уставшие медики: жители Екатеринбурга о первой "Ночи диспансеризации"

В Екатеринбурге подводят итоги первой в России профилактической акции "Ночь диспансеризации", которая состоялась накануне в уральской столице. По словам горожан, в целом все прошло хорошо, но были и определенные неудобства.

Как рассказала Накануне.RU жительница Екатеринбурга, несмотря на то, что об акции объявили только вчера утром, людей пришло очень много.

"Приходили целые коллективы от организаций. По словам сотрудницы одной из них, им руководство сказало и вовсе прийти в 6 вечера, чтобы успеть заполнить все документы и пройти врачей побыстрее", - рассказала женщина.

Из минусов она отметила то, что в кабинетах терапевта, гинеколога и ЭКГ было только по одному сотруднику медперсонала, из-за чего выстраивались гигантские очереди.

"Я около 2 часов просидела у двери гинеколога, еще минут 10 в самом кабинете, пока врач заполняла документы, а очень многие и вовсе не успели к нему на прием. Если бы в кабинеты посадили хотя бы по одной медсестре, процесс пошел бы в разы быстрее", - уверена екатеринбурженка.

По ее словам, есть и плюсы: все, кто не успел пройти гинеколога, могут сделать это в рамках диспансеризации в будние дни с 8:00 до 12:00 часов.

"Весь медперсонал был очень вежливым и понимающим, хотя и было видно, что они уставшие. Было много матерей с детьми, что, конечно, не очень хорошо на "Ночи диспансеризации". Был один, который капризничал, но были и те, кто просто бегал и играл. В целом, впечатление очень даже хорошее. Жаль только самих медиков, потому что сам план сегодняшней диспансеризации был очень не продуман. Людей пришло больше, чем ожидалось, и у врачей просто физически не хватало времени и буквально рук на всех", - заключила горожанка.

Поликлиника в Екатеринбурге(2025)|Фото: читатель Накануне.RU

Другой житель уральской столицы рассказал Накануне.RU, что отметил бы долгие очереди к терапевту.

"Я приехал в 19:50, к терапевту в очередь встал в 20:20-20:30. Процедуры начались около 21:45 у меня. У терапевта пробыл 1,5 часа примерно, потом в течение 40 минут прошел врачей", - отметил уралец.

По его словам, примерно в 22:00 в одном кабинете перестал работать аппарат для кардиограммы.

"Мы перешли в соседний кабинет. В 23:00 вышел из поликлиники, а люди еще кровь сдавали, четверо", - добавил мужчина.

В министерстве здравоохранения Свердловской области об итогах "Ночи диспансеризации" пока не сообщали.

Теги: Ночь диспансеризации, акция, итоги, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.09.2025 13:39 Мск Вслед за Ночью музеев и музыки. В Екатеринбурге пройдет первая в России Ночь диспансеризации

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети