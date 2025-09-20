Долгие очереди и уставшие медики: жители Екатеринбурга о первой "Ночи диспансеризации"

В Екатеринбурге подводят итоги первой в России профилактической акции "Ночь диспансеризации", которая состоялась накануне в уральской столице. По словам горожан, в целом все прошло хорошо, но были и определенные неудобства.

Как рассказала Накануне.RU жительница Екатеринбурга, несмотря на то, что об акции объявили только вчера утром, людей пришло очень много.

"Приходили целые коллективы от организаций. По словам сотрудницы одной из них, им руководство сказало и вовсе прийти в 6 вечера, чтобы успеть заполнить все документы и пройти врачей побыстрее", - рассказала женщина.

Из минусов она отметила то, что в кабинетах терапевта, гинеколога и ЭКГ было только по одному сотруднику медперсонала, из-за чего выстраивались гигантские очереди.

"Я около 2 часов просидела у двери гинеколога, еще минут 10 в самом кабинете, пока врач заполняла документы, а очень многие и вовсе не успели к нему на прием. Если бы в кабинеты посадили хотя бы по одной медсестре, процесс пошел бы в разы быстрее", - уверена екатеринбурженка.

По ее словам, есть и плюсы: все, кто не успел пройти гинеколога, могут сделать это в рамках диспансеризации в будние дни с 8:00 до 12:00 часов.

"Весь медперсонал был очень вежливым и понимающим, хотя и было видно, что они уставшие. Было много матерей с детьми, что, конечно, не очень хорошо на "Ночи диспансеризации". Был один, который капризничал, но были и те, кто просто бегал и играл. В целом, впечатление очень даже хорошее. Жаль только самих медиков, потому что сам план сегодняшней диспансеризации был очень не продуман. Людей пришло больше, чем ожидалось, и у врачей просто физически не хватало времени и буквально рук на всех", - заключила горожанка.

Другой житель уральской столицы рассказал Накануне.RU, что отметил бы долгие очереди к терапевту.

"Я приехал в 19:50, к терапевту в очередь встал в 20:20-20:30. Процедуры начались около 21:45 у меня. У терапевта пробыл 1,5 часа примерно, потом в течение 40 минут прошел врачей", - отметил уралец.

По его словам, примерно в 22:00 в одном кабинете перестал работать аппарат для кардиограммы.

"Мы перешли в соседний кабинет. В 23:00 вышел из поликлиники, а люди еще кровь сдавали, четверо", - добавил мужчина.

В министерстве здравоохранения Свердловской области об итогах "Ночи диспансеризации" пока не сообщали.