Трампу не понравились сообщения о якобы российских истребителях в Эстонии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он недоволен сообщениями о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Накануне в НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии: якобы это сделали истребители МиГ-31. Позже в Министерстве обороны РФ отвергли эти обвинения.

"Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается", - сказал Трамп, комментируя ситуацию.

Как пишет "Интерфакс", президент США добавил, что это "может обернуться большими проблемами". Трамп отметил, что вскоре помощники проинформируют его по этому вопросу.

Напомним, что в августе Эстония выслала из страны российского дипломата.