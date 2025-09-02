В Черном море около Керченского пролива нефтяное пятно распалось на несколько фрагментов

Небольшие скопления нефтепродуктов отделились от основного пятна разлива, которое фиксируется в Черном море около Керченского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергея Станичного

"Пятно распалось. Большая часть [пятна] находится напротив Керченского пролива. Но оно перестало быть цельным, некоторое количество отделилось", - сказал Станичный.

Он уточнил, что при этом суммарная площадь нефтепродуктов несколько уменьшилась (ранее пятно фиксировалось на площади около 350 кв. км).

29 августа при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации. Нефтепродукты, разлив которых произошел в Черном море около Новороссийска, по предварительным данным, относятся к легким, что снижает тяжесть последствий для окружающей среды.