Лукашенко заявил о поддержке России в разрешении конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Минск поддерживает и будет поддерживать РФ в разрешении конфликта на Украине, сообщают РИА Новости.

Лукашенко сообщил, что обсуждал конфликт на Украине по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы, когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему. Я сказал - мы одна страна, в принципе Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю", - заявил Лукашенко.

По его словам, время покажет, кто прав, и что еще многие, особенно в Европе скажут спасибо, что "опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм".Он также поздравил Путина с тем, как прошла встреча президентов России и США на Аляске.

"Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали. С двух сторон не надо говорить, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Молодцы, вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел - по Украине крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "Плохо, плохо". Ну им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом Соединенных Штатов Америки", - заметил Лукашенко.