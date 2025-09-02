Семья Трампа за день стала богаче на $5 миллиардов на торговле криптовалютой

Семья американского президента за один день заработала на криптовалюте больше, чем сейчас стоит вся недвижимость, принадлежащая клану Трампов, пишет Wall Street Journal.

Накануне на криптовалютных биржах появился токен WLFI, выпущенный Трампами. В первый день торгов стоимость токена упала больше чем на треть от его максимальной стоимости, но все равно это увеличило состояние семьи на $5 млрд.

Токен был запущен в октябре 2024 года компанией, принадлежащей Дональду Трампу и его сыновьям. 75% выручки от продажи всех токенов на рынке идет напрямую основателям компании.