Евгений Солнцев: В 2025 году в Оренбуржье отремонтируют почти в 2 раза больше гравийных дорог, чем годом ранее

"440 км гравийных дорог приведём в порядок в Оренбургской области до конца года", - сообщил в своем телеграмм-канале глава региона Евгений Солнцев.

Стоит отметить, что, например, в 2024 году был произведен ремонт 271 километра гравийных трасс Оренбуржья.

Таким образом, в 2025 планируется привести в рабочее состояние дороги, протяженность которых практически в два раза больше.

"Это более 100 объектов, общая готовность которых на сегодня – 76 %", - уточнил Евгений Солнцев.

Ремонтные работы на региональных дорогах с переходным типом покрытия проводятся и в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». По этой программе в ремонтный перечень включено 16 объектов в 9 районах и муниципальных округах Оренбургской области.

В частности, в Кувандыкском идёт капремонт дороги Станция Сара – Самарское, которая является транзитным путём с выходом на административную границу Республики Башкортостан. Протяжённость этого объекта - более 35 км.

В Абдулинском муниципальном округе ремонтируется дорога Абдулино - Нижний Курмей. Дорожники приводят в порядок два участка, протяженностью восемь километров.

"Это одна из главных межмуниципальных дорог округа. Она обеспечивает связь Абдулино с 11 населёнными пунктами. Дорожникам предстоит большой объём работ. Дорогу сделают выше. Это будет препятствовать образованию снежных заносов во время метелей. Также идёт устройство покрытия из щебёночно-песчаной смеси. Готовность объекта в настоящее время составляет почти 50 %", - сообщил Евгений Солнцев.